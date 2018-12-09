الدربوكة الجزائرية تصنع الحدث في احتجاج السترات الصفراء بباريس
صنعت “الدربوكة” الجزائرية، مرة أخرى الحدث في احتجاجات السترات الصفراء أمس السبت بباريس.
ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، شابين جزائريين وهما حاملان للدربوكة في مظاهرات باريس للسترات الصفراء أمس السبت.
حيث يظهر الفيديو أحد الشابين، وهو يوجه كلمة إلى الرئيس الفرنسي قائلا: “يا ماكرون شوف لينا.. ما عندناش الدراهم مكاش خدمة..”.
-
تمكن صبيحة اليوم الأحد، الحماية المدنية، من إخماد حريق مهول، في مركز الأمومة بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.
ولم يخلف الحريق أي خسائر بشرية،ما عدا المادية،حيث…
-
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية إهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية التي طالت 1300 سند بنزين والمقدرة قيمتهم بقرابة 100 مليون…
-
أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس عن بيع بالمزايدة لـ 171 محلا تجاريا بالأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة.
وأفاد الديوان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك،…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
تطوير
التعليقات (0)