الدربوكة الجزائرية تصنع الحدث في احتجاج السترات الصفراء بباريس

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الدربوكة الجزائرية تصنع الحدث في احتجاج السترات الصفراء بباريس
بقلم سميرة.ل

صنعت “الدربوكة” الجزائرية، مرة أخرى الحدث في احتجاجات السترات الصفراء أمس السبت بباريس.

ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، شابين جزائريين وهما حاملان للدربوكة في مظاهرات باريس للسترات الصفراء أمس السبت.

حيث يظهر الفيديو أحد الشابين، وهو يوجه كلمة إلى الرئيس الفرنسي قائلا: “يا ماكرون شوف لينا.. ما عندناش الدراهم مكاش خدمة..”.

الدربوكة الجزائرية حاضرة في إحتجاجات أصحاب السترات الصفراء في قلب باريس 😁😁

Publiée par ‎باتنة الآن Batna Now‎ sur Samedi 8 décembre 2018


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