الدرس الافتتاحي للتلاميذ حول “دخول مدرسي في محيط نظيف”

من المنتظر أن يكون الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية 2023/2022 عبر الأطوار التعليمية الثلاثة تحت شعار “دخول مدرسي في محيط نظيف”، قصد تعزيز السلوكيات الإيجابية للتلاميذ تجاه البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حسب ما تضمنته تعليمة لوزارة التربية الوطنية إلى مديرياتها.

وأوضحت الوزارة بأن هذا الدرس التحسيسي الذي يحثّ على المحافظة على نظافة المدرسة ومحيطها، سيقدم، يوم الأربعاء المقبل، المصادف لأول يوم من الموسم الدراسي 2023/2022، مع تذكيرها بأن التمتع ببيئة نظيفة، صحية ومستدامة حق من حقوق الإنسان، تم الاعتراف به من طرف الهيئة الأممية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على الدور المهم للمدرسة في تجسيد واحترام هذا الحق، من خلال “تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المتعلمين للمحافظة على نظافة محيطهم المدرسي وترسيخ القيم والعادات السليمة في التعامل مع البيئة”.