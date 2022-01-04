الدركي الهارب محمد عبد الله أمام المحكمة غدا الأربعاء

تفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة يوم غد الأربعاء، قضية الدركي السابق “محمد عبد الله”. رفقة المتهم الموقوف ” مالك رياحي “.

كما يتابع الدركي الهارب في عديد القضايا أمام هيئة المحكمة، وأخرى أمام المحكمة العسكرية. بعد تسليمه من قبل السلطات الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية.

في حين سيمثل المتهم محمد عبد الله، برفقة المتهم ” رياحي مالك”، في أعقاب مذكرة توقيف دولية أصدرتها ذات المحكمة. لتورطه في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وفي قضية الحال سيواجه محمد عبد الله مع المتهم “ر .مالك” تهما تعلق بإهانة هيئة نظامية، جنحة وترويج معلومات كاذبة. من شأنها المساس بالنظام والأمن العام، المساس بسلامة الوحدة الوطنية والقذف. جنحة الإدلاء إلى جزائريين يقيمون في بلاد اجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون ان يكون مخول لذلك. المساس بحرمة الحياة الخاصة، عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية. في إنتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة، من مستجدات أخرى.

طالع أيضا:

وأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، بتحويل الدركي الفار محمد عبد الله إلى المؤسسة العقابية بالحراش.

وتم توجيه للدركي الهارب، التهم التالية: جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية .