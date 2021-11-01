الدرك الإيطالي يلقي القبض على جزائري مطلوب لدى العدالة

اعتقل رجال الدرك في إيطاليا، جزائريًا يبلغ من العمر 39 عامًا مطلوب لدى العدالة، حسب صحيفة ilgiorno، اليوم الاثنين.

المتهم قام بالاعتداء على شخص آخر، مسببا له إصابة خطيرة، حيث تم توقيفه من طرف الدرك، يشير ذات المصدر.

وتم اصطحابه إلى الثكنة لإخطار أمر الحبس الاحتياطي، نُقل الجزائري البالغ من العمر 39 عامًا إلى سجن باسون دي كومو.

وقام مسؤولو فرقة العمل لمكافحة جرائم الشوارع في ألمانيا باعتقال عدة أشخاص يبيعون المخدرات بأوتاكرينج، بينهم 10 جزائريين.

وتمت مداهمة الشقق بالقوة، حيث ألقى المشتبه فيهم المهلوسات من نافذة الغرفة، وتم القبض على 11 شخصا.

وحسب الإعلام الألماني، تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 16 و35 عامًا، هم 10 جزائريين ورجل أظهر بطاقة هوية فرنسية مسروقة.

إضافة لذلك تم الإبلاغ عن هروب خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم اشتروا المهلوسات من طرف الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم.

وتم العثور على أكثر من 815 جرامًا من الكوكايين والماريجوانا وراتنج القنب بالإضافة إلى 9445 يورو نقدًا ومسدس فارغ ورذاذ فلفل.

وحسب ذات المصدر، أثناء الاستجواب، قام محتجز يبلغ من العمر 20 عامًا بمهاجمة ضابط وأصابه بجروح طفيفة.

وباستخدام القوة البدنية، تمكنت الشرطة الألمانية من السيطرة عليه وإعادته إلى غرفة الاحتجاز.

وقد ألقت الشرطة الألمانية القبض على جزائريين اثنين وسوري في بريمن-ميتي نهاية الأسبوع حيث يخدعون ضحاياهم الرقص.

وحسب صحيفة PRESSE PORTAL، فقد لاحظت قوات الشرطة الألمانية، 3 رجال مشبوهين في رمبرتييرج بعد منتصف ليل الجمعة الماضي.

مضيفا المصدر، اقترب الثلاثي من زائر كان في حالة سكر، حيث قام أحدهم بالرقص له والباقون سرقوا هاتفه الخلوي ومحفظته.

وتم العثور على اثنين من المشتبه بهم بالقرب من مسرح الجريمة واقتيدا إلى مركز الشرطة، يضيف الاعلام الألماني.

كما تم التعرف على شريكها الهارب، حيث عثرت الشرطة عليهم وصادرت ما كان بحوزتهم من مسروقات.

ولا تزال تحقيقات الشرطة الألمانية مع الرجال البالغين من العمر 18 و 30 و 44 سنة من الجزائر وسوريا جارية، يشير المصدر ذاته.