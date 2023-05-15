الدرك: المركبات الثقيلة تسببت في 19.36 بالمائة من حوادث المرور

قال الرائد بوشحيط رئيس مكتب الإتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، أن المركبات الثقيلة تسببت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية في 19،36 بالمائة من حوادث المرور المسجلة.

وأشار بوشحيط في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المركبات الثقيلة خلّفت بذلك مقتل 65 شخصا وإصابة 263 آخرين بجروح متفاوتة في 631 حادثا. مبرزا أن الحافلات لوحدها تسببت في 130 حادثا أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 170 آخرين.

كما خلّفت المركبات الخفيفة مقتل 291 شخصا. وإصابة 1672 آخرين في حوادث تسببت فيها 1851 مركبة.

وبخصوص خلايا المطاردة المستحدثة على مستوى الطرقات السريعة، أوضح الرائد بوشحيط أن هذه الخلايا منتشرة حاليا عبر عدة ولايات. وتعمل بمركبات مزودة بأحدث التقنيات لمطاردة المخالفين المبلغ عنهم. وسجلت لحد الآن نتائج جيدة في مكافحة المخالفات المرورية.

كما أوضح أن هذه الخلايا تعتمد على عناصر المفاجأة، التمويه، الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع حد لمثل هذه التصرفات”. مبرزا أن كل هذه الإجراءات ترمي إلى “التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونية. التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطيرة”.