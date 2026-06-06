الدرك الوطني: أداء اليمين القانونية للضباط والطلبة الضباط العاملين بمجلس قضاء العاصمة

جرت صباح اليوم السبت، بمقر مجلس قضاء الجزائر، وبحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني ومن جهاز العدالة، مراسم أداء اليمين القانونية، لصالح ضباط الدرك الوطني وكذا ضباط مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي الذين زاولوا تكوينهم لمدة سنة كاملة على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، بعدما تلقوا تكوينا قاعديا ومهنيا على مستوى مختلف هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي، لحساب السنة الدراسية 2026/2025.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، هؤلاء الضباط والطلبة الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية. طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، سيتمكنون من مباشرة مهامهم المستقبلية بعد تخرجهم. حيث أنهم استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة، والتي تمنحهم صفة ضباط شرطة قضائية.

كما أشار البيان، إلى أن اليمين القانونية تمثل اعترافا وإقراراً رسمياً لهؤلاء الضباط ليكونوا مؤهلين لممارسة مهامهم. وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، كما أنها تمثل عقدا رسمياً، يلتزم من خلاله رجال القانون. بخدمة الوطن العدالة والمواطن في إطار الاحترام الصارم لقوانين وأنظمة الجمهورية. وعليه فإن اليمين القانونية عقد ولاء، والتزام شرف والأساس الذي تقوم عليه الأخلاقيات. من أجل حماية المواطن والحفاظ على ممتلكاته.

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