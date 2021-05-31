الدرك الوطني.. إجراءات خاصة لتأمين مجريات امتحانات “السانكيام”

وضع الدرك الوطني إجراءات وتدابير خاصة، تزامنا مع إجراء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي لـ2021 المزمع إجراؤها عبر التراب الوطني. حيث تهدف الإجراءات إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية الواقعة بإقليم الاختصاص، من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة.

بالإضافة إلى تكثيف دوريات المراقبة مع إقحام التشكيلات الجوية، بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات. كما ستقوم فرق حماية الأحداث بمرافقة أبنائنا الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل المراكز بغية تحسيسهم، بإطار الظروف الصحية الإستثنائية.

ودعت قيادة الدرك الوطني، إلى مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات العمومية. وهذ للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد-19.