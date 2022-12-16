الدرك الوطني: الحبس حتى 5 سنوات وغرامة 5 ملايين سنتيم في هذه الحالة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول طريقة التصرف في حالة وقوع حادث مرور وما يترتب عنها من غرامة.

وأوضحت ذات المصالح عبر ذات المنشور انه يجب على كل سائق اومستعمل طريق متورط في حادث مروري بالإضافة إلى تجنب تغيير حالة الأماكن. وذلك وفقا ورد في المادة 101 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.

وتابعت ذات المصالح منشورها انه على المتورط في حادث مرور ان يقوم بهذه الامور نذكر منها:

يجب على المتورط في حادث ان يتوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون ان يشكل خطرا اوعائقا على حركة المرور . كما عليه ان يبلغ هويته وعنوانه عندما لا تسجل الا اضرار مادية. ثم يعجل بإخلاء وسط الطريق واقامة علامة تشير الى العائق عند الإقتضاء. وإتخاذ كل الاجراءات الامنية الضرورية.

ويجب ان يعلم اويكلف من يعلم مصالح الشرطة اوالدرك الوطني في حالة وجود شخص أو أشخاص مجروحين اوقتلى في الحادث. كما يبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح أو لكل من تورط في الحادث.

وفي حال السائق لم يتوقف على عند ارتكابه حادث أوتسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي یقودھا. وحاول الإفلات من المسؤولیة الجزائیة أوالمدنیة. تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون، وقد تكون جنحة.

ووفقا للمادة 72من القانون 01-14 المعدل والمتمم فإنه قد یتعرّض كل سائق لم يتوقف بالرغم أنه على علم قد ارتكب حادث أوتسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أوالمدنية، يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى 2 سنتین وبغرامة من 50.000 دج إلى 10.000 دج.