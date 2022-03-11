الدرك الوطني: الطريق الرابط بين المنيعة وورقلة لا يزال مغلقا

فنّد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، فتح الطريق الوطني رقم 51 أ الرابط بين ولايتي المنيعة وورڤلة مؤكدا أن الطريق لايزال مغلقا ولم يفتح أمام حركة المرور.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ، بخصوص فتح الطريق الوطني رقم 51 أ الرابط بين ولايتي المنيعة و ورقلة، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. في الحقيقة

وأضاف البيان أنه خلال تنقل وحداتها العاملة في الميدان تبين أن الطريق لا يزال مغلق في وجه حركة السير، نظرا لوجود تراكم للرمال في مقاطع عدة منه.

الى جامب انعدام تغطية شبكة الهاتف المحمول في معظم المقاطع منه.بالاضافة لانعدام محطات البنزين على طول الطريق الوطني 51 أ الرابط بين ولايتي المنيعة و ورقلة.

كما أكد أن أي معلومة تخص فتح هذا الطريق أو طرق أخرى، سيتم تبليغها لمستعملي الطريق عبر صفحتها.

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