الدرك الوطني: الطريق الرابط بين المنيعة وورقلة لا يزال مغلقا
فنّد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، فتح الطريق الوطني رقم 51 أ الرابط بين ولايتي المنيعة وورڤلة مؤكدا أن الطريق لايزال مغلقا ولم يفتح أمام حركة المرور.
وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ، بخصوص فتح الطريق الوطني رقم 51 أ الرابط بين ولايتي المنيعة و ورقلة، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. في الحقيقة
وأضاف البيان أنه خلال تنقل وحداتها العاملة في الميدان تبين أن الطريق لا يزال مغلق في وجه حركة السير، نظرا لوجود تراكم للرمال في مقاطع عدة منه.
الى جامب انعدام تغطية شبكة الهاتف المحمول في معظم المقاطع منه.بالاضافة لانعدام محطات البنزين على طول الطريق الوطني 51 أ الرابط بين ولايتي المنيعة و ورقلة.
كما أكد أن أي معلومة تخص فتح هذا الطريق أو طرق أخرى، سيتم تبليغها لمستعملي الطريق عبر صفحتها.
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ورقلة: 19 جريحا إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين بسيارة
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، بولاية ورقلة في إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع حادث مرور صبيحة اليوم الإثنين وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين بسيارة. حيث وقع في حدود الساعة 07:50. كما وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 49 بعين البيضاء بدائرة سيدي خويلد.
من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية ورقلة على جناح السرعة بـ 4سيارات اسعاف وشاحنة اطفاء لإجلاء الجرحى نحو المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
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وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ورقلة على الساعة 06 و 27 دقيقة. على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.