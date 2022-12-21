الدرك الوطني.. انخفاض حوادث المرور مقارنة بسنة 2021

كشف قائد الدرك الوطني بولحية ضيف، أنه تم تسجيل انخفاض في نسبة حوادث المرور بـ42 بالمائة خلال الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ20 ديسمبر 2022. مقارنة بنفس الفترة خلال سنة2021.

وأشار قائد الدرك الوطني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن نسبة الوفيات شهدت إنخفاضا قدر بـ 50 بالمائة. في حين قدرت نسبة الجرحى بـ55 بالمائة. مضيفا أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ20 ديسمبر 2022 انخفاضا في عدد حوادث المرور الذي بلغ 56 حادثا مقارنة بنفس الفترة في 2021 والذي قدر بـ98 حادثا.

وأضاف ضيف، أن عدد القتلى قدر بـ18 قتيلا في سنة 2022 بعد أن كان 36 قتيلا في 2021. إلى جانب أن عدد الجرحى قدربـ118 جريحا بعد أن كان 155 جريحا في 2021. مشيرا إلى أن هذه الأرقام رغم انخفاضها تبقى مرتفعة بالنظر إلى المجهودات المبذولة للتقليل من حوادث المرور. مشدّدا على أن الهدف المسطر لقيادته هو تقليص هذه الحوادث إلى أدنى حد ممكن وبلوع 0 حادث.

كما كشف قائد الدرك الوطني في ذات السياق، إلى أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو السرعة المفرطة والتجاوز الخطير. بالإضافة كذلك إلى عدم الإلتزام بقواعد المرور وعدم التحلي بالمسؤولية. مشددا على أن الجانب الردعي ضروري للحد من إرهاب الطرقات.

وأضاف أيضا أن مصالح الدرك الوطني أطلقت حملات تحسيسية، منها الحملة الخاصة بالتقلبات الجوية التي انطلقت يوم الـ15 ديسمبر والتي لا تزال متواصلة إلى غاية الـ15 جانفي عبر كامل التراب الوطني حيث ترتكز هذه الأخيرة بمخاطر السرعة المفرطة والتجاوزات الحطيرة.

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