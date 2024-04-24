الدرك الوطني بأولاد فايت يوقف“تيك توكر” أشعل النار وسط الطريق العمومي

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت، بإيقاف شخص قام بنشر فيديو عبر موقع تيك توك وهو يقوم بصب بنزين وسط الطريق واشعال النار قصد كتابة رقم معين.

وجاء في بيان قيادة الدرك الوطني، انه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن المروري.

وعلى إثر تداول فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لسيارة سياحية، قام سائقها بالتوقف وسط الطريق وصب البنزين على الأرض قصد كتابة رقم معين وقام بإشعال النار وسط الطريق العمومي.

وفور تلقي الفيديو من خلية اليقضة لمركز الإعلام وتنسيق المرور لقيادة الدرك الوطني، باشرت وحدات المجموعة الإقليمي للدرك الوطني بالجزائر إجراءات تعريف المركبة ومعرفة صاحب الفيديو.

لتقوم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت من توقيف صاحب الفيديو الذي تم تداوله بكثرة على تطبيقيات التواصل الإجتماعي مسببا بذلك خطرا على نفسه.وعلى مستعملي الطريق.

بالإضافة إلى عرقلة حركة المرور وغلق الطريق وتصوير هذه المشاهد، وإطلاقها عن طريق فيديو ليتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي قصد التباهي به.

واستغلالا لهذا الفيديو والقيام بالتحريات اللازمة من طرف أفراد الفرقة، تم التوصل إلى سائق المركبة في ظرف وجيز وتوقيفه مع فتح تحقيق.

فيما سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.