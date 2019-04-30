الدرك الوطني بالبوني يضع حدا لنشاط عصابة تمتهن السرقة والسطو بعدة بلديات بعنابة 

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة متكونة من ثمنية(08) أشخاص من بينهم امرأة وقاصر تتراوح أعمارهم ما بين 17و42 سنة مختصة في السرقة والسطو على المحلات، المنازل والدراجات النارية.

توقيف عناصر العصابة جاء بعد تلقي وحدات الدرك الوطني عدة شكاوي من بلديات مختلفة عن السرقة والسطو تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء.

فبعد فتح تحقيق وتفعيل عنصرالإستعلام وفي وقت وجيز تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم والتي كان من بينهم امرأة تعمل على استدراج الضحايا من أصحاب المنازل والمحلات والترصد لهم.

ليقوم أفراد العصابة بعملية السطو باستخدام أسلحة بيضاء، مواصلة للتحقيق وبعد إخضاعهم للتحقيق تبين أنهم مسبوقين قضائيا كما تبين أيضا ان لهم عدة شكاوي منسوبة إليهم في عدة افعال اجرامية متعلقة بسرقة.

العملية أسفرت عن استرجاع أربع (04) درجات نارية مسروقة وتسليميها إلى أصحابها.

تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أمر بإيداعهم الحبس بتهمة السرقة.