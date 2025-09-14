الدرك الوطني بالجزائر العاصمة يضع حداً لعصابة سرقة المنازل

تمكن الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من وضع حد لعصابة سرقة المنازل بالجزائر شاطئ بعد شكوى مفادها تعرض أحد المنازل إلى عملية سطو، من طرف عصابة مختصة في السرقة وسلب ممتلكات المواطنين، مستغلين غياب صاحبة المنزل.

وحسب بيان للدرك الوطني ” تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات مع إقحام الثنائي السينوتقني، كما تم تحديد أماكن تواجد عناصر هذه العصابة”.

وأضاف البيان “تم توقيف 05 أشخاص متورطين من بينهم قاصر في ظرف زمني قياسي مع استرجاع بعض المسروقات الثمينة والمتمثلة في حلي من الذهب. والفضة من مختلف الأحجام والأنواع بوزن إجمالي قدره 420 غرام. من المعدن الأصفر و101 غرام من المعدن الأبيض”

كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية بقيمة 229 مليون سنتيم، مبلغ مالي من العملة الأجنبية 75 أورو، جهاز صاهر للذهب، جهاز مسجل الفيديو الخاص بكاميرا المراقبة DVR، 05 أجهزة إلكترونية لقياس وزن المعادن. و5 هواتف نقالة وهذا بتواطؤ مع بائع مجوهرات يقوم بشراء الذهب المسروق وإعادة تدويره في ورشة سرية. من أجل طمس أثار الجريمة وبيعه في السوق السوداء.

وأكد البيان انه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.