الدرك الوطني بالشلف يحجز طائرة دون طيار

تمكنت فصيلة الأبحاث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف شخص بحوزته طائرة دون طيار نوع (PNJ DRONE)مجهزة بكاميرا عالية الدقة .

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اون لاين فإن جاءت العملية استغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح مفادها حيازة أحد الأشخاص البالغ من العمر37سنة لطائرة دون طيار.

وعلى إثر هذه المعلومات تم تم مباشرة وضع خطة محكمة من أجل إستدراجه و هذا بعد جلبه للطائرة على متن سيارته ، لتسفر العملية عن توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة .

ومواصلة للتحقيق تم حجز منظار نهاري كبير الحجم بمنزل المشتبه فيه ،مع هاتف نقال بدون شريحة هاتفية .

هذا بعد إستكمال التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.