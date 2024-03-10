النعامة.. الدرك الوطني بالبيوض يوقف 8 اشخاص قاموا بسرقة 100 رأس غنم

اوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبيوض، 8 أشخاص، قاموا بسرقة 100 رأس غنم والاعتداء على الراعي.

وجاءت العملية، إستغلالا لبلاغ وارد لمصالح الدرك الوطني، عن طريق الرقم الأخضر 1055 مفاده تعرض أحد الموالين إلى سرقة أغنامه بمنطقة نائية.

وعلى إثر البلاغ تم تفعيل المخطط الخاص لمجابهة هذه الظاهرة ومباشرة التحريات والتي أفضت إلى توقيف عناصر هذه الشبكة، الممتد نشاطها إلى غاية أقصى ولايات الشرق.

وتتكون هذه الشبكة من 8 اشخاص مشتبه فيهم، حيث تتراوح أعمارهم مابين 29 إلى 55سنة مع حجز 3 مركبات سياحية استعملت في ارتكاب الجريمة .