الدرك الوطني ببومرداس يفكك شبكات إجرامية ويطيح بـ8 مشتبه فيهم

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية ببومرداس. في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين، من تنفيذ عدة عمليات نوعية عبر إقليم الولاية. أسفرت عن توقيف ثمانية (08) أشخاص مشتبه فيهم وحجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي هذا السياق، عالجت فرقتا الأمن والتحري للدرك الوطني بكل من سي مصطفى وزموري قضية تتعلق بالحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات. ضمن جماعة إجرامية منظمة، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص، فيما لا يزال مشتبه فيه رابع في حالة فرار، مع حجز 1.6 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مركبة سياحية ودراجة نارية.

من جهة أخرى، عالجت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخميس الخشنة قضيتين منفصلتين، أسفرتا عن توقيف ثلاثة (03). أشخاص، مع حجز 5510 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، وكميات من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، إلى جانب مبلغ مالي يُقدّر بـ957700 دينار جزائري و30 أورو من عائدات النشاط الإجرامي.

وفي عملية أخرى، تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببومرداس من حجز 30 صفيحة من المخدرات الصلبة (كوكايين)، بوزن إجمالي قدره 41 كلغ، بعد أن لفظتها أمواج البحر عبر شواطئ الولاية.

كما أسفرت التحريات عن حجز مبلغ مالي مزور بقيمة 26 ألف دينار جزائري من فئة 2000 دينار، مع توقيف شخصين (02) مشتبه فيهما في القضية.

وسيتم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا فور استكمال إجراءات التحقيق.