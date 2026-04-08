الدرك الوطني بتيارت يفكك شبكتين متخصصتين في سرقة الكوابل النحاسية

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بتيارت من تفكيك شبكتين إجراميتين متخصصتين في سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية. ما أسفر عن توقيف 7 أشخاص واسترجاع كميات معتبرة من المسروقات.

جاءت العملية الأولى على إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوسنينة، مفادها سرقة كوابل نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء بالبلدية. ما تسبب في انقطاع الإنارة العمومية في عدة مناطق.

على الفور، انتقلت فرق التحقيق إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة آثار السرقة وقطع الكوابل، سواء الخاصة بشبكة التوزيع أو بالإنارة العمومية.

وبعد تحريات دقيقة، تم التوصل إلى أن أحد المشتبه فيهم تعرض لحروق بليغة نتيجة مرور تيار كهربائي ذي توتر عالي أثناء قطع الكوابل. وهو ما أكدته الخبرة العلمية، قبل أن يتم توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية.

في العملية الثانية، تمكنت الفرقة الإقليمية بالدرك الوطني بالحمادية من استرجاع كابل نحاسي مصهور وقطع نحاسية بوزن إجمالي 46,250 كيلوغرامًا. كانت قد سرقت من إحدى المستثمرات الفلاحية بالبلدية، مع توقيف الأشخاص المتورطين.

أسفرت العمليتان عن ضبط أدوات تستعمل في عمليات القطع وتسليم الكميات المحجوزة لكل من مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالسوقر، وكذا المستثمرة المتضررة بالحمادية.