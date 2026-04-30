الدرك الوطني بتيارت يوجه نداء للجمهور

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت نداء إلى المواطنين، بخصوص المسمى (ح.ي ع ح) مشتبه به في قضية نصب واحتيال.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، فإن المشتبه فيه متهم في قضية نصب واحتيال وسلب مال الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكذا إنشاء مؤسسة وهمية، التزوير واستعمال المزور وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري.

في هذا الصدد، دعت مصالح الدرك الوطني كل شخص وقع ضحية أو تعامل مع المشتبه فيه المذكور، بصفته شاهداً أو ضحية، التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيارتأو فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارتأو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية،لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.