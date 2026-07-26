الدرك الوطني بسطيف يطيح بعصابة أحياء بثت الرعب وسط سكان العلمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية سطيف، في إطار محاربة ظاهرة عصابات الأحياء والحفاظ على النظام والأمن العموميين، من توقيف ثلاثة أشخاص ينتمون إلى عصابة أحياء بثت الرعب وسط السكان بمشتة القناطر ببلدية العلمة.

وجاءت العملية عقب تلقي مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 من أحد المواطنين، أفاد فيها بقيام مجموعة من الأشخاص ببث الرعب وإزعاج السكان، إلى جانب التهديد والتعدي على ممتلكات الغير باستعمال أسلحة بيضاء.

وفور تلقي البلاغ، تنقلت الفرقة المختصة إقليميا إلى عين المكان، غير أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار بمجرد لمحهم أفراد الدورية. وبعد التحري والاستعلام مع سكان المنطقة، تبين أن الفاعلين معروفون لدى مصالح الفرقة.

وفي ظرف زمني وجيز، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة من إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه فيهم، مع حجز أسلحة بيضاء تمثلت في سيف كبير الحجم، وأربعة سكاكين، ورفش، ومطرقة، إضافة إلى مجسم لبندقية صيد مصنوع من الخشب.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال إجراءات التحقيق.