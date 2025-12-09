الدرك الوطني بسكيكدة يوجه نداء للجمهور

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببكوش لخضر، نداء للجمهور، حول الشخص الظاهر في الصورة، مشتبه فيه في جناية سرقة سيارة بعد الاعتداء على صاحبها.

وحسب بيان لذات المصالح، وجهت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداء لكل شخص قد وقع ضحية للمعني. أو تعرف عليه أو له معلومات عنه. التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة عزابة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببكوش لخضر. أو إلى اقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني للإدلاء بشهادة في قضية الحال.