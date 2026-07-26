الدرك الوطني بسكيكدة يوجه نداء للمواطنين بخصوص متورطين في تكوين جمعية أشرار

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، ممثلة في مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة، نداء للمواطنين، بخصوص 3 أشخاص متورطين في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.

وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة أنه طبقا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 الفقرة رقم 06، وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة ممثلة في مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة، إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورة، ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ر، ر) المدعو “العمدة”، والمسمى (ب ، م)، والمشتبه فيه الثالث المدعو “الشيخ” ينتحل شخصية نائب عام بمجلس قضاء سكيكدة، المستغل للأرقام الهاتفية 0541.12.98.57 / 0552.16.30.95 / 0555.97.85.34.

وأوضح البيان أن المشتبه فيهم الثلاثة متورطون في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال وإستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.

وفي هذا الصدد، توجه قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفين ذكرهم أو تعامل معهم عن طريق الهاتف أو المعاملات البريدية، التقرب إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة أو أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني أو نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.