الدرك الوطني بعنابة يحجز أزيد من 162 الف كيس شمة مقلدة ويوقيف 7 أشخاص

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها و بناءا على معلومات واردة الى مستخدمي الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببرحال وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة مفادها وجود حركة مشبوهة على مستوى مخزن أحد الأشخاص من المحتمل أنه يحتوي على ممنوعات.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية تم إستصدار إذن بتفتيش المسكن و مداهمة المكان ، العملية اسفرت عن توقيف 6 اشخاص فيما لاذ بالفرار شخص آخر مجهول الهوية.

أين تم حجز 811 علبة كارتونية من مادة الشمة المقلدة من مختلف العلامات بمجموع 162 الف و 200 كيس كانت على متن شاحنة من نوع شاكمان و مركبيتن لنقل البضائع من الحجم الكبير بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم كانت بحوزة الأشخاص المشتبه فيهم ، مواصلة للتحقيقات تمكن عناصر الفصلية من توقيف الشخص المتواجد في حالة فرار.

أين سيتم تقديم جميع الاطراف أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.