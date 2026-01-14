الدرك الوطني بعنابة يفكك شبكة إجرامية مختصة في النصب الالكتروني

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعنابة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وجاءت هذه العملية النوعية بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم باستدراج ضحاياها عبر وسائل إلكترونية، منتحلة صفة مؤسسة بريد الجزائر، بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح البحث والتحري تحريات معمقة، مدعّمة بوسائل تقنية متطورة، مكّنت من تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الوطن، حيث جرى توقيف أفراد الشبكة وحجز كل ما له علاقة بالقضية.

وأسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص، مع حجز: هواتف نقالة جهاز إعلام آلي محمول

وحدة مركزية لجهاز حاسوب مبلغ مالي قدره 52 ألف دينار جزائري.

كما كشفت التحقيقات أن المبالغ المالية المتداولة بين أفراد الشبكة تجاوزت 1.6 مليار سنتيم.

وعلى إثر ذلك، تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا، لمتابعتهم بتهم تتعلق بـتكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال وسلب أموال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال معطيات عن طريق الغش و

انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التصدي للجرائم الالكترونية وحماية المواطنين من مختلف أشكال الاحتيال الرقمي، خاصة مع تزايد استخدام الوسائل التكنولوجية في المعاملات اليومية.