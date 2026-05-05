الدرك الوطني بعين تموشنت يطيح بمروج للمؤثرات العقلية

تمكنت مصلحة البحث والتحري من توقيف شخص تورط في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية. مع ضبط معدات تقنية كانت بحوزته.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في ترويج المؤثرات العقلية. وبعد التنسيق مع الجهات القضائية، واستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، تمت مداهمة الموقع بنجاح.

أسفرت عملية التفتيش الدقيقة عن حجز كمية متنوعة من المواد المحظورة والمعدات، تمثلت في ضبط 792 قرصاً مهلوساً من نوع “بريقابالين” (Pregabalin) و صفيحة من الكيف المعالج بوزن 95 غراماً مع حجز جهاز تحديد المواقع الجغرافية (GPS) وبوصلة خاصة بالملاحة. مما قد يشير إلى ارتباطات أوسع لنشاط المشتبه فيه.

هذا و تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 57 سنة الذي قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية لمواجهة تهم تتعلق بجنحة الحيازة، الحصول، والتخزين لغرض البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

