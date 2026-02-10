الدرك الوطني بغرداية يوجه نداء للجمهور

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية نداء إلى المواطنين، بخصوص المدعوة “ب . أ” مشتبه فيها في قضية نصب واحتيال.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، فإن المشتبه فيها متهمة في قضية النصب والاحتيال والابتزار والتدخل بصفة الغير لدى السلطات العسكرية والمدنية.

في هذا الصدد، توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالفة الذكر أو له معلومات بصفته شاهدًا، التوجه إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أو إلى أقرب فرقة إقليمية عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.