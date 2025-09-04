الدرك الوطني بقسنطينة يوجه نداء للجمهور

وجّهت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد بولاية قسنطينة ، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو/ ( ع-ع) مشتبه فيه في قضية النصب وإنتحال صفة.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في قضية بجنحتي النصب وإنتحال صفة عامل بمؤسسة إتصالات الجزائر.

في هذا الصدد، توجه مصالح الدرك الوك الوطني بولاية قسنطينة، نداء لكل شخص قد وقع ضحية لهذا المتهم سواءا إلتقى به شخصيا او تعامل معه على المستويين المحلي والدولي او له اية معلومات بوصفه شاهد على وقائع مشابهة.

ويرجى التقرب من مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف او من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد قصد تقديم شكواه او سماع شهادته في الموضوع.