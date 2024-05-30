قناة النهار الدرك الوطني بلافونطون يوقف عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية بقلم قناة النهار نشر في 30 ماي 2024 - 10:56 أمن شارك غرِّد أرسل 162 0 الدرك الوطني بلافونطون يوقف عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية رابط دائم : https://nhar.tv/beqgL اقرأ أيضا مستشفى مصطفى باشا : هذه حالة الأطفال الذين تم إنقاذهم من الغرق بالصابلات قناة النهار 15 ماي راتب الزوجة العاملة .. هل من حق الزوج التصرف فيه؟ قناة النهار 15 ماي الشلف / تلمّس الخبز عند الشراء .. سلوكيات من اللازم دحضها قناة النهار 22 ماي مهمات أمنية / الجمارك الجزائرية .." صرامة وإحترافية " ترقّبوها قناة النهار 26 ماي الإشادة بجهود الجزائر لتوحيد كلمة العرب في المحافل الدولية قناة النهار 26 ماي بلا زعاف.. ثقافة عدم الالتزام بالقانون قناة النهار 15 ماي ميلة : استغلالا للمرافق العمومية الشاغرة..تحويل 50 محلا مهنيا إلى ابتدائية قناة النهار 16 ماي صريح جدا : هذه هي مواقع التواصل الإجتماعي التي تستهوي المسنين الجزائريين قناة النهار 25 ماي خنشلة : 100 شاحنة لنقل الحبوب بصحراء النمامشة قناة النهار 23 ماي وزير السكن يكشف عن موعد إستكمال الأشغال بمعقل المولودية الجديد"علي لابوانت" قناة النهار 22 ماي