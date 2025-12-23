الدرك الوطني بوهران يفكك شبكة إجرامية ويحجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في ترويج هذه السموم. وذلك خلال عمليات متفرقة نفذتها كل من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران.

وجاءت هذه العمليات النوعية بناءً على تحريات ميدانية دقيقة واستغلال محكم للمعلومات الأمنية، ما أسفر عن توقيف 08 أشخاص، من بينهم مسبوقون قضائيا. ينشطون على مستوى عدة أحياء بولاية وهران.

ومكنت العمليات من حجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، تمثلت في 2000 قرص من المخدرات المصنعة من نوع “إكستازي”، و2940 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين”، إضافة إلى 66 غراما من المخدرات الصلبة (كوكايين). و1 كلغ من الكيف المعالج. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 36 مليون سنتيم من عائدات الترويج، إلى جانب سيارة سياحية، وبندقية صيد بحرية. وأسلحة بيضاء، وهواتف نقالة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها. تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بجناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد المتاجرة. والعرض والبيع، والوضع للبيع، في إطار جماعة إجرامية منظمة.