الدرك الوطني بوهران يوجه نداء للجمهور 

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران نداء إلى المواطنين، بخصوص المسمى (ب، ف) والمسماة (ق 1) المشتبه فيهما في قضية النصب والإحتيال.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، فإن المشتبه فيه متهم في قضية قضية النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزور.

في هذا الصدد، توجّه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر أو له معلومات بصفته شاهدا التوجه إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.