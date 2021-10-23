الدرك الوطني: تساقط الحجارة في هذه المناطق .. التحلي بالحيطة والحذر  

حذرت مصالح الدرك الوطني في بيان لها سهرة اليوم مستعملي المركبات من أخد الحيطة والحذر في إستعمال الطرقات والمسلك المروروية. وهذا بسب الأمطار المتساقطة اليوم والتي مست عدة ولايات من الوطن مخلفة خسائر مادية .

وأوضح بيان ذات المصالح أن الأمطار تسببت في غلق عدد من الطرقات وكذا في إزدحام مروري كبير. وتم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بلديتي الشفة (البليدة) والحمدانية (المدية). بالضبط بمدخل النفق الأول بمحاذاة فندق القردة بالشفة بسبب سقوط صخرة بالطريق.

كما ان تدعو ذات المصالح مستعملي الطريق الوطني رقم 8 في الشطر الرابط بين مدينة الأربعاء (البليدة) ومدينة تابلاط (المدية) بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب تساقط الحجارة.