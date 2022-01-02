الدرك الوطني: تفكيك عدة شبكات إجرامية خلال مداهمات تأمين إحتفالات رأس السنة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، وفي عدة عمليات متفرقة، من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية خطيرة استغلت الاحتفالات بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة من أجل تكثيف عملها الإجرامي.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن المخطط الأمني المسطر من أجل تأمين احتفالات رأس السنة. والذي أقحمت فيه مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة. مكّن من توقيف 13 شخصا من بينهم شخص مبحوث عنه. إضافة إلى حجز 8934 وحدة من المشروبات الكحولية. و 3678 قرص مهلوس، 13 غرام من مادة الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى 19 غرام من مادة الكيف المعالج، و دراجة نارية و سيارة سياحية و مبلغ مالي قدره 132480 دج من العائدات الإجرامية.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال مجريات التحقيق، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

طالع أيضا

الدرك الوطني: وفاة 58 شخصا في حوادث مرور وحجز 41 ألف قرص مهلوس