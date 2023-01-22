الدرك الوطني: تنصيب خلية لمتابعة حالة الطرقات

قامت قيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد، بتنصيب خلية متابعة حالة شبكة الطرقات بمركز الاعلام وتنسيق المرور، قسم أمن الطرقات.

وحسب فيديو مصور نشرته مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك “طريقي والخاصة”،فإن الخلية تعمل على متابعة حالة شبكة الطرقات في كامل التراب الوطني.

كما تعمل الخلية أيضا، على تكثيف التواجد الميداني في محاور الطرق التي تسجل تراكما للثلوج، إضافة إلى سهر وحدات الدرك على ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم بالمناطق المتضررة.

وتتابع الخلية، تأمين قوافل الاعانات بالمواد الغذائية الخاصة بالمناطق المعزولة، ومرافقة المواطنين ومستعملي الطريق المتوجهين إلى المناطق السياحية من الصباح حتى عودة آخر مواطن.