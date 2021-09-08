الدرك الوطني: توقيف 30 مشتبها بهم في إشعال حرائق الغابات الأخيرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف 30 مشتبها بهم في إشعال حرائق الغابات الأخيرة من بينهم 7 عناصر ينشطون ضمن الحركة الإرهابية “ماك”.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودعوا الحبس المؤقت، أما الموقوفين الـ7 التابعين للحركة الإرهابية “ماك” فقد تم تحويلهم إلى القطب الجزائي بسيدي أمحمد.

وأفاد المصدر نفسه، أن تحقيقات الضبطية القضائية شملت 387 بؤرة حريق عبر 14 ولاية.

هذا وقد تمّ وضع 5 أشخاص من المشتبه بهم تحت الرقابة القضائية، فيما تم توقيف 4 مشتبه فيهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق، فيما ستستمرّ التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين في القضية .