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الدرك الوطني.. حجز 1767 قرص مهلوس بالبيض

أخبار الجزائر
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الدرك الوطني.. حجز 1767 قرص مهلوس بالبيض
بقلم لعرج بن رمضان

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض من حجز 1767 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص.

وأفادت عناصر الدرك الوطني أن فرقة أمن الطرقات بالبيض تمكنت من حجز الأقراص المهلوسة من نوع بريقابالين، 150 ملغ، بمنطقة بوقطب.

وذلك أثناء عملية شرطة مرور على الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين مدينتي بوقطب وسعيدة، أين لفت إنتباههم سيارة رباعية الدفع نوع “كيا سورنتو” في طريقها إلى ولاية النعامة، وعلى متنها شخصين.

وبعد توقيفها وتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على متنها أقراص مهلوسة بالعدد والنوع المذكور سابقا، مخبأة بإحكام بالمحرك والصندوق الخلفي للسيارة.

وقامت مااصلح الدرك الوطني بتوقيف واقتياد الشخصين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخيثر لمواصلة التحقيق.

وتم توقيف شخص ثالث له علاقة بالقضية بعد التعمق في الحقيقة، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة “بوقطب” بتهمة جناية القيام بطريقة غير مشروعة للحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة.


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