الدرك الوطني.. خطوات يجب اتباعها أثناء القيادة في الرياح القوية

أطلقت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك “طريقي Tariki”، جملة من الإرشادات والاحتياطات المرورية. وذلك عقب النشرة الجوية الخاصة التي أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية. والتي حذّرت من هبوب رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 120 كلم/سا في بعض مناطق الوطن، يومي الأربعاء والخميس.

وأكدت ذات المصالح، أن القيادة في مثل هذه الظروف الجوية تتطلب درجة عالية من الحيطة والحذر. خاصة بالنسبة للمركبات ذات الارتفاع الكبير أو تلك التي تنقل حمولات. داعية السائقين إلى تجنب السرعة، واستعمال الأضواء الأمامية والخلفية دون إفراط، مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

كما شدّدت مصالح الدرك الوطني على أهمية إغلاق نوافذ السيارات بإحكام لتفادي دخول الغبار والرمال. والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي، إضافة إلى الربط الجيد للحمولات. داعية أصحاب المركبات الخفيفة إلى توخي الحذر عند التجاوز وترك مسافة أمان كافية مع مركبات الوزن الثقيل، حفاظًا على سلامة الجميع.