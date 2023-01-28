الدرك الوطني.. طرقات مغلقة بسبب الثلوج وفتح أخرى

أعلنت مصالح الدرك الوطني، في آخر تحديث لها، للطرقات المغلقة، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور.

وحسب الدرك الوطني، فإن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن. وكذا الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. . والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان. فيما تم فتح الطريق الولائي رقم 09 على مستوى فج شلاطة بلدية بني زيكي. وكذا الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي.

وأغلقت الثلوج المتراكمة، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام. والطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

طريقات الشريعة وحمام ملوان مغلقة

كما شهد الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة، والطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان، تراكم للثلوج.

والطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن في بجاية. وكذا الطريق الولائي رقم 172 على مستوى مرتفعات شيليا بلدية بوحمامة في خنشلة. في حين، تم غلق الطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية ثنية سرايدي، بسبب انجراف التربة.

والطريق الولائي رقم 142 الرابط بين بلديتي الشحنة (جيجل) وتسالة لمطاعي مشتة البايدة (ميلة). إضافة إلى الطريق الولائي رقم 135 ب الرابط بين بلديتي الشحنة (جيجل) وترعي بينان مشتة الأربعاء “ميلة” لمطاعي مشتة البايدة ميلة.

وتم فتح الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي سبدو وتلمسان على مستوى قرية سيدي المخفي. والطريق الولائي رقم 113 الرابط بين بلديتي سيدي الجيلالي والعريشة. وكذا الطريق الولائي رقم 107 الرابط بين بلديتي سيد الجيلالي وسبدو. الذين كانوا مغلقين بسبب تراكم الثلوج.