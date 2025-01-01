الدرك الوطني: عودة حركة المرور بالطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

عادت حركة المرور على مستوى الطرق التي قطِعت بسبب تراكم الثلوج منذ صبيحة اليوم الأربعاء، حسبما عُلم لدى مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر نفسه أن حركة المرور عادت بصفة عادية بكل من الطريق الوطني رقم 23. الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت، وبالضبط على مستوى بلديتي آفلو ووادي مرة.

كما شهد الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي الأغواط والبيض على مستوى بلدية بريدة عودة لحركة المرور. إلى جانب الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، بالضبط على مستوى بلدية سيدي بوزيد.

وفي السياق ذاته، أكدت المصالح نفسها أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.