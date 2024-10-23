الدرك الوطني: عودة حركة المرور  على مستوى منحدر بودربالة بالبويرة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن عودة حركة المرور الى طبيعتها بالطريق السيار على مستوى منحدر بودربالة بالبويرة.

حيث أغلقت حركة المرور لساعات بعد حادث مرور أعقبه حريق، أين تم تحويل حركة المرور بالنسبة للمتجهين من ولاية الجزائر اتجاه ولاية البويرة عبر محول خميس الخشنة.

وكانت قيادة الدرك الوطني، قد أعلنت عبر صفحتها “طريقي” عن تحويل حركة المرور. بالنسبة للمتجهين من العاصمة نحو البويرة عبر محول خميس الخشنة. وذلك بسبب احتراق ثلاث شاحنات بالطريق السيار شرق غرب، على مستوى منحدر بودربالة اتجاه قسنطينة.

يشار، أن الحادث الخطير أودى بحياة شخص ةتسبب بشل حركة المرور.

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