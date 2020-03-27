الدرك الوطني.. كشف ورشة لصناعة المايونيز بمواد منتهية الصلاحية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية درك السانية من حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مخزنة بطريقة غير شرعية تستعمل في صناعة مادة المايونيز بوهران.

العملية تم تنفيذها خلال قيام أفراد الفرقة بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الولائي رقم 33 بالقرب من مقبرة الشهداء بلدية السانية اين تم توقيف شاحنة نوع ايفيكو في طريقها الى منطقة مسرغين.

الشاحنة كانت محملة بكمية معتبرة من المايونيز تبين بعد تفحص الفاتورة أنها غير مطابقة للقواعد المطبقة على الممارسة التجارية.

بعد التحقيق مع سائق المركبة أكد أن المواد التي كانت على متن الشاحنة قام بحملها من ورشة لتصنيع مادة المايونيز الكائن ببلدية السانية، حيث وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وتم تفتيش المنشأة بالتنسيق مع مصالح حماية المستهلك وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية وهران وكذا فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بوهران.

وقد تم حجز كميات معتبرة من مادة الخردل منتهية الصلاحية، زيت نوع عافية، 3332 علبة من مادة المايونيز حجم 450 غ علامة موزا كهيأة للتسويق، 1925 علبة مايونيز حجم 250 غ علامة موزا مهيأة للتسويق، براميل من الطماطم المصبرة وزن كل برميل 233 كلغ ومواد اهرى متنوعة.

وبعد الاستفسار مع مالك المنشأة أكد أنه لديه مستودع يخزن به المنتوج وذلك بحي العثمانية، بعد التنقل إلى عنوان المستودع الخاص بالتخزين تم تفتيشه أين تم العثور على مواد اولية اخرى لتصنيع مادة المايونيز .