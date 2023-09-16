الدرك الوطني: كل الطرق المؤدية إلى بجاية مفتوحة

أكدت مصالح الدرك الوطني، بعد حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق في ولاية بجاية. أن كل الطرق المؤدية إلى الولاية مفتوحة في وجه حركة المرور.

وجاء في بيان لذات المصالح الأمنية “تبعا للمنشور التي تم الاشارة إليه آنفا، والمتعلقة بنشوب حريق على مستوى ولاية بجاية، نعلم مُستعملي الطريق أن كل الطرق المؤدية الى ولاية بجاية، مفتوحة في وجه حركة المرور.

كما دعت مصالح الدرك الوطني كل مُستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.