الدرك الوطني: هذه الطرقات مغلقة بسبب الثلوج والأمطار

لا تزال بعض الطرق الوطنية مقطوعة اليوم الأربعاء، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني.

وأوضحت ذات المصادر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام. ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول كذلك مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية معسكر، تسبب ارتفاع منسوب المياه، في غلق الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي. حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية.

كما طلبت مصالح الدرك الوطني من مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف مع احترام المسافة الامنية وتخفيض السرعة وعدم المغامرة ومحاولة قطع الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية.

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