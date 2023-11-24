الدرك الوطني: هذه الطرقات مغلقة عبر 5 ولايات

أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني حول وضعية الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من الولايات.

وأوضح البيان تم تسجيل عدد من الطرقات الوطنية المغلقة بسبب الوضعية الجوية عبر 5 ولايات. ويتعلق الامر بكل من:

ولاية تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق بسبب تراكم الثلوج

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج

ولاية بجاية

الطريق الوطني رقم 09 أ على مستوى مدخل بلدية تاسكريوت مغلق بسبب إنهيار جسر

ولاية أم البواقي

الطريق الوطني رقم 03 على مستوى محطة عدادي و مشتة مهايدية بلدية عين مليلة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ولاية باتنة

الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين قسنطينة وباتنة بمشتة الزعالمية بلدية عين ياقوت مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

ولاية سكيكدة

الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة على مستوى بلدية عزابة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الوطني رقم 03 على مستوى بلدية الصالح بوالشعور مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 201 الرابط بين بلدية رمضان جمال و الطريق الوطني رقم 44 مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلديتي عزابة وجندل سعدي محمد مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلدية بني والبان والطريق الوطني رقم 85 بسبب إرتفاع منسوب المياه.