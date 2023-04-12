الدرك الوطني.. هذه عقوبة كل من يقود مركبة برخصة غير صالحة لصنفها

افاد الدرك الوطني، أن كل شخص يقود مركبة دون حيازة رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية، تعتبر جنحة. وهذا طبقا للمادة 8 و 79 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم. والمادة 177 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. ومعاقب عليها بالمادة 79 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم.

كما نوه مركز الاعلام المروري “طريقي” أنه تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. والذي تنص على أن “تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1. و”تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”. وفي هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.

3000 دينار غرامة هذه المخالفة التي يجهلها سائقي السيارات

ونشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول المرايا الجانبية العاكسة للمركبة.

في حين، أوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية ان إنعدام أوعدم صلاحية المرايا العاكسة الجانبية للمركبة تعتبر مخالفة مرورية. وذلك طبقا لأحكام المادة 66/ج8 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، ويترتب عليه غرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 3000 دج.

كما أشارت مصالح الدرك في ذات المنشور أن الكثير من مستعملي المركبات يغفلون عن سلامة المرايا الجانبية العاكسة للمركبة. خاصة في حال ان يكون مكسور زجاجها محطّم أولا توجد تماما.

فيجب أن تكون كل سيارة مزودة بمرايا عاكسة توضع بكيفية تمكن السائق من مراقبة ما يدور في محيط المركبة. من الجوانب والخلف.