الدرك الوطني: وفاة 46 شخصا وإصابة 187 آخرين بجروح في حوادث مرور
بقلم أمينة داودي
سجلت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 سبتمبر 2021، عبر إقليم الاختصاص 127 حادث مرور.
وحسب موقع طريقي التابع للدرك الوطني، فإن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة 46 شخصا وإصابة 187 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة. مضيفا أن عدد الولايات التي سجل بها أكبر عدد من حوادث المرور هي عين الدفلى بـ 11 حادث. والجزائر بـ 08 حوادث. وبومرداس، البليدة والأغواط بـ 06 حوادث.
طالع أيضا
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=992982