الدرك الوطني: وفاة 58 شخصا في حوادث مرور وحجز 41 ألف قرص مهلوس

تمكنت وحدات الدرك الوطني في حصيلة نشاطها الممتدة من 22 ديسمبر إلى غاية 1 جانفي من حجز أكثر من 41 ألف قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى وفاة 58 شخصا في حوادث متفرقة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، وفي مجال أمن الطرقات، فقد عاينت خلال الفترة الممتدة من 22 ديسمبر 2021 إلى 01 جانفي 2022، 140 حادثا مروريا عبر مختلف ولايات من الوطن. خلَّفت في مجملها وفاة ثمانية وخمسين شخصا. ومائتين وستة وعشرين جريـحا.

أما في مجال الشرطة القضائية والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 22 ديسمبر 2021 إلى 01 جانفي 2022. من حجز 41.558 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 1.555.300 دج من عائدات المتاجرة بهذه السموم. كما تم حجز أربعة عشر وسيلة نقل وتوقيف ثلاثة وأربعين شخصا.

كما تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة من حجز 88.447 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 811.900 دج. وكذا حجز سبعة عشر وسيلة نقل وتوقيف ثلاثة وعشرين شخصا _يضيف البيان_

أما فيما يخص الغش والتهريب فتمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 22 ديسمبر 2021 إلى 01 جانفي 2021. من حجز 69 قنطارا و05 كلغ من أوراق التبغ و15.107 كيسا من نفس المادة بالإضافة كذلك إلى 1.851 علبة سجائر من مختلف العلامات. وكذا حجز أربعة وسائل نقل وتوقيف تسعة أشخاص.

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