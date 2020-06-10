الدرك الوطني يحبط تمرير كميات معتبرة من الخمور في عمليات متفرقة بمعسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر من حجز 410 وحدة مـن المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ، كانت موجهة للتجارة غير شرعية.

العمليةنفذتها فرقة الدرك الوطني لعين فارس على مستوىنقطة مراقبة مستوى الطريق الولائي رقم 43 الرابط بين عين فارس والفراڨيق، بعد استغلالها لمعلومات حول نشاط أحد المشتبه فيهم بتجارة المشروبات الكحولية.

حيث أفضت العملية إلى العثور على المحجوزات السالفة الذكر بداخل المركبة، وحجز 1150 وحدة كحولية بوحنيفية

ومواصلة لعملها الميداني لمواجهة اشكال الجريمة المضرة بالاقتصاد الوطني، أسفرت جهود الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوحنيفية، من حجز 1150 وحدة كحولية من نوع بوفور .

وذلك في نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 17 على متن سيارة سياحية، وتوقيف شخص، حيث قدرت قيمة المحجوزات ب 27 مليون سنتيم.