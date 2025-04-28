الدرك الوطني يحبط عملية تهريب قهوة مدعمة بالجلفة

تمكنت قوات الدرك الوطني من توقيف شخصين وحجز 132 قنطار و87 كلغ من مادة القهوة المدعمة التي كانت موجهة للمضاربة، في عملية ناجحة جرت في مستودع بالجلفة.

ووفقًا لما ورد في بيان الدرك، فإن أصحاب المستودع كانوا يقومون بتخزين وبيع مادة القهوة المدعمة دون الوثائق القانونية اللازمة. بهدف استحداث الندرة في السوق وبيعها بأسعار مرتفعة.

عملية التحقيق بدأت برصد سيارة سياحية بالقرب من المستودع، وعقب توقيفها وتفتيشها. وتم العثور على كمية من مادة البن الأخضر قدر وزنها بتسعة عشر كلغ. كانت مخبأة في الصندوق الخلفي للمركبة.

وبعد تفتيش المستودع. تم حجز الكمية الكبيرة من القهوة المدعمة التي كانت مخصصة للبيع في السوق السوداء.

بناءً على ذلك، تم رفع جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة واسعة الاستهلاك. وتم توقيف الشخصين المسؤولين عن هذه العملية. حيث تم اقتيادهما رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. حيث تم إيداعهما بالمؤسسة العقابية بتهمة المضاربة غير المشروعة، مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة.