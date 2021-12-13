الدرك الوطني يحبط وقوع مجزرة في حرب العصابات بالقليعة في تيبازة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بنيبازة من إحباط وقوع مجزرة بعد حرب ضروس جرت بين عصابتين داخل أحد احياء مدينة القليعة. حيث استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء من شماريخ وسيوف وخناجير وبنادق صيد بحرية.

مما أدى إلى إحداث الرعب والهلع لدى سكان المنطقة والمارة، وفور تلقي ذات المصالح مكالمة عبر الرقم الاخضر . أين تم تشكيل دورية لكتيبة الدرك الوطني بنيبازة وهي مدعمة بفصائل الأمن والتدخل.

حيث تم تنقل على وجه السرعة إلى عين المكان الذي تم تطويقه من كل الجهات،تمكنت مصالح الأمنية من توقيف 10اشخاص. وحجز أسلحة بيضاء تتمثل في 2بندقيتين صيد بحري وسيفين بطول متر وسيف اخر حجم 60سنتيم. بالإضافة إلى 5مقذوفات نارية، وتم ععلى إثر ذلك تحرير محضر ارتكاب جناية تكوين عصابة احياء لغرض إثارة الرعب وسط السكان وإحالة الموقوفين على جهات القضائية المختصة