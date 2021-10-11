الدرك الوطني يحجز أزيد من 200 ألف قرص مهلوس

تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري، من حجز 210184 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد تمكنت خلال العشر أيام الأخيرة من حجز 73737 وحدة من المشروبات الكحولية. بالضافة إلى حجز 635954 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع.

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