حجز أكثر من 144 كلغ من الكيف المعالج بالعلمة

تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية سطيف، من وضع حد لشبكة إجرامية وطنية مختصة في ترويج المخدرات، وحجز 144.879 كلغ من الكيف المعالج بالعلمة.

وحسب ما علم اليوم الأحد من ذات المصالح، فإن الشبكة مكونة من 8 أشخاص مشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة.

وأوضح نفس المصدر أن تفكيك هذه الشبكة تم عن طريق استغلال الجيد للمعلومات خلال مراحل التحريات لفك خيوط هذه الشبكة وتوقيف كافة عناصرها.

بالإضافة إلى حجز شاحنة ذات غرفة تبريد، وسيارتين و 11 هاتفا نقالا و مبلغ مالي بقيمة مليون و 636 ألف دينار.